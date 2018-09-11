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Подразделения ПВО заняли позиции для дежурства на учениях «Восток-2018»
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Подразделения ПВО заняли позиции для дежурства на учениях «Восток-2018» 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны, оснащенные ЗРС С-300 и С-400, а также ЗРПК «Панцирь-С» заняли новые позиции для дежурства в рамках маневров «Восток-2018», сообщил Минобороны РФ.
"Подразделения противовоздушной обороны, оснащенные зенитными ракетными системами С-300 и С-400, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», в рамках маневров «Восток-2018» завершили перебазирование в новые позиционные районы на Дальнем Востоке России", — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили многокилометровые марши комбинированным способом из пунктов постоянной дислокации и начали к разворачиваться на новых позициях. Отмечается, что марши совершались в целях наращивания радиолокационного поля на ракетоопасных направлениях, а также для усиления сил противовоздушной обороны охраняемых районов.
"В ходе учения подразделениями ПВО будут отработаны задачи по отражению воздушного нападения условного противника. Дежурные силы авиации и ПВО отработают перехват воздушных целей, имитирующих крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты условного противника", — сообщили в Минобороны.
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