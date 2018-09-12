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Подразделения противовоздушной обороны в рамках маневров «Восток-2018» заступили на дежурство в новых позиционных районах на Дальнем Востоке России
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Подразделения противовоздушной обороны в рамках маневров «Восток-2018» заступили на дежурство в новых позиционных районах на Дальнем Востоке России 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В ходе учения подразделениями ПВО будут отработаны задачи по отражению воздушного нападения условного противника.
Подразделения противовоздушной обороны, оснащенные зенитными ракетными системами С-300 и С-400, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», в рамках маневров «Восток-2018» завершили перебазирование в новые позиционные районы на Дальнем Востоке России.
Для наращивания радиолокационного поля на ракетоопасных направлениях, а также для усиления сил и средств противовоздушной обороны охраняемых районов подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили многокилометровые марши комбинированным способом из пунктов постоянной дислокации и приступили к развертыванию на новых позициях.
Завершив техническое обслуживание техники, боевые расчеты подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах.
В ходе учения подразделениями ПВО будут отработаны задачи по отражению воздушного нападения условного противника. Дежурные силы авиации и ПВО отработают перехват воздушных целей, имитирующих крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты условного противника.
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