Подразделения противовоздушной обороны в рамках маневров «Восток-2018» заступили на дежурство в новых позиционных районах на Дальнем Востоке России

В ходе учения подразделениями ПВО будут отработаны задачи по отражению воздушного нападения условного противника.

Подразделения противовоздушной обороны, оснащенные зенитными ракетными системами С-300 и С-400, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», в рамках маневров «Восток-2018» завершили перебазирование в новые позиционные районы на Дальнем Востоке России

Для наращивания радиолокационного поля на ракетоопасных направлениях, а также для усиления сил и средств противовоздушной обороны охраняемых районов подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили многокилометровые марши комбинированным способом из пунктов постоянной дислокации и приступили к развертыванию на новых позициях.

Завершив техническое обслуживание техники, боевые расчеты подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах.

В ходе учения подразделениями ПВО будут отработаны задачи по отражению воздушного нападения условного противника. Дежурные силы авиации и ПВО отработают перехват воздушных целей, имитирующих крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты условного противника.