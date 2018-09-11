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Spiegel: маневры «Восток-2018» это сигнал для США
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Spiegel: маневры «Восток-2018» это сигнал для США 

ТАСС 3 часа назад
БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Немецкое издание Der Spiegel считает, что начавшиеся во вторник российские маневры «Восток-2018» являются сигналом, прежде всего, Соединенным Штатам. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте издания.
"Кадры, на которых запечатлены солдаты и пожимающие друг другу руки лидеры [президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин], обойдут мир и, прежде всего, являются посланием США", — отмечается в комментарии.
При этом маневры «особенно достойны внимания из-за участия [в них] Китая», даже несмотря на то, что оно относительно скромное по сравнению с Россией, подчеркнуло издание. Der Spiegel напомнил, что Пекин отправил на «Восток» 3,2 тыс. солдат, 900 танков, самоходных орудий, 30 самолетов и вертолетов. По мнению немецких журналистов, «это означает новый уровень военного сотрудничества» между обеими странами.
Торговый конфликт между США и Китаем и санкции, введенные Западом против России, сблизили РФ и КНР, считает издание. Оно напомнило, что Путин и Си Цзиньпин встречаются уже в третий раз в этом году. «Это говорит о хорошей фазе отношений в истории соседних стран, которая долгое время была наполнена враждой», — констатировал Der Spiegel.
С 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана проводятся масштабные маневры «Восток-2018». Всего в них принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более одной тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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