Spiegel: маневры «Восток-2018» это сигнал для США

БЕРЛИН, 11 сентября. / ТАСС /. Немецкое издание Der Spiegel считает, что начавшиеся во вторник российские маневры «Восток-2018» являются сигналом, прежде всего, Соединенным Штатам . Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте издания.

При этом маневры «особенно достойны внимания из-за участия [в них] Китая», даже несмотря на то, что оно относительно скромное по сравнению с Россией, подчеркнуло издание. Der Spiegel напомнил, что Пекин отправил на «Восток» 3,2 тыс. солдат, 900 танков, самоходных орудий, 30 самолетов и вертолетов. По мнению немецких журналистов, «это означает новый уровень военного сотрудничества» между обеими странами.

Торговый конфликт между США и Китаем и санкции, введенные Западом против России, сблизили РФ и КНР, считает издание. Оно напомнило, что Путин и Си Цзиньпин встречаются уже в третий раз в этом году. «Это говорит о хорошей фазе отношений в истории соседних стран, которая долгое время была наполнена враждой», — констатировал Der Spiegel.