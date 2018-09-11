В ГД внесли проект о запрете военным размещать данные о службе в интернете

МОСКВА , 11 сен — РИА Новости . Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и Интернете информацию, раскрывающую их ведомственную принадлежность и служебную деятельность; за нарушение запрета в отношении военных могут быть применены дисциплинарные меры, а для контрактников — увольнение, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Военнослужащим (военнослужащим — иностранным гражданам) запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих (военнослужащих — иностранных гражданах), позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих (военнослужащих — иностранных граждан), деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие (военнослужащие иностранные граждане) проходят военную службу, и месте их дислокации (нахождения), за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной̆ власти или федерального государственного органа, в федеральным законом предусмотрена военная служба", — говорится в законопроекте.

Разработчики проекта указали, что анализ деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, в том числе в ходе их применения в Сирийской Арабской Республике, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.

"Информация, размещенная военнослужащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет) или в средствах массовой информации (далее — СМИ), применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что за нарушение указанного запрета в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ каждый военнослужащий, независимо от его должности и звания, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира. Одновременно с этим дополнительно в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, может быть применена мера по его досрочному увольнению с военной службы.

При этом предлагаемые нормы не распространяются на граждан, уволенных с военной службы.