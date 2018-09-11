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Госдума рассмотрит законопроект о запрете военным размещать в сети данные о своей службе
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Госдума рассмотрит законопроект о запрете военным размещать в сети данные о своей службе 

Rambler News Service + ещё 9 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить российским военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о своей службе или других военнослужащих. Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).
В пояснительной записке к документу отмечается, что, как показал анализ деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, а также террористических и экстремистских организаций. Правительство указывает, что информация, которую военнослужащие размещают в интернете или СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики России.
«В целях нейтрализации указанного воздействия, соблюдения баланса между потребностью военнослужащих в свободном обмене информацией и ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности, в том числе в информационной сфере, подготовлен указанный проект, устанавливающий запрет военнослужащим (военнослужащим — иностранным гражданам) размещать в СМИ и Интернете информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, и о месте их дислокации (нахождения), за исключением случаев, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба», — говорится в документе.
Законопроект также предполагает за нарушение указанного запрета возможность привлечения военнослужащего (независимо от его должности и звания) к дисциплинарной ответственности. Кроме того, военнослужащий, который проходит военную службу по контракту, может быть уволен со службы за указанное нарушение.
Правительство отмечает, что законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы.
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