Госдума рассмотрит законопроект о запрете военным размещать в сети данные о своей службе

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить российским военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о своей службе или других военнослужащих. Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).

В пояснительной записке к документу отмечается, что, как показал анализ деятельности Вооруженных Сил РФ , других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии , военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, а также террористических и экстремистских организаций. Правительство указывает, что информация, которую военнослужащие размещают в интернете или СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики России.

«В целях нейтрализации указанного воздействия, соблюдения баланса между потребностью военнослужащих в свободном обмене информацией и ограничениями, связанными с необходимостью обеспечения национальной безопасности, в том числе в информационной сфере, подготовлен указанный проект, устанавливающий запрет военнослужащим (военнослужащим — иностранным гражданам) размещать в СМИ и Интернете информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, и о месте их дислокации (нахождения), за исключением случаев, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба», — говорится в документе.

Законопроект также предполагает за нарушение указанного запрета возможность привлечения военнослужащего (независимо от его должности и звания) к дисциплинарной ответственности. Кроме того, военнослужащий, который проходит военную службу по контракту, может быть уволен со службы за указанное нарушение.

Правительство отмечает, что законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы.