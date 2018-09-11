Крупнейшие военные маневры за всю историю нашей страны

Начавшиеся на Дальнем Востоке маневры войск «Восток-2018» стали самыми масштабными в истории современной России . В них задействовано почти 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

Подобных по масштабу учений не проводилось с 1981 года, когда на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря в СССР прошли маневры «Запад-81» с участием около 100 тыс. человек.

ТАСС собрал топ-5 самых крупных в истории нашей страны учений начиная с середины 1930-х годов. По масштабу задействованных в них сил и средств, личного состава, а также выполнению различных учебно-боевых задач, в том числе испытаний ядерного оружия, эти маневры считаются крупнейшими в Советском Союзе.

"Большие Киевские маневры"

12–17 сентября 1935 года

Эти учения Киевского военного округа стали крупнейшими в СССР в предвоенный период. В них участвовали примерно 60–65 тыс. военнослужащих, свыше 1 тыс. танков, около 500 самолетов, 300 артиллерийских орудий. Целью маневров была проверка концепции «глубокой операции», когда наступающая сторона прорывает оборону противника на большую глубину, уничтожая не только войска на линии фронта, но и оперативные резервы в тылу.

"Синие" наступали на «красных» на фронте протяженностью свыше 200 км, в районе Киев — Житомир — Бердичев. После в прорыв была брошена кавалерия, затем «синие» высадили в глубине обороны «красных» массовый воздушный десант — 1188 парашютистов. На первом этапе «синим» удалось добиться значительных успехов, однако затем «красные» нанесли контрудар, окружили основную группировку противника и сорвали его планы по захвату Киева.

"Снежок"

14 сентября 1954 года

В первых в Советском Союзе общевойсковых учениях с реальным применением ядерного оружия было задействовано около 45 тыс. человек, 600 танков и самоходных артиллерийских установок, 500 артиллерийских систем, 600 бронетранспортеров, около 300 самолетов, 6 тыс. автомобилей.

Учения проходили на Тоцком полигоне в Оренбургской области под руководством маршала Георгия Жукова . Атакующие должны были прорвать полосу тактической обороны противника практически сразу после атомной бомбардировки, которая проделала бы пригодную для наступления брешь. Гражданское население близлежащих к полигону деревень было предварительно эвакуировано.

Артиллерийская подготовка началась уже через пять минут после взрыва на высоте 350 метров от поверхности земли атомной бомбы РДС-2 мощностью 40 килотонн. Она была сброшена с высоты 8 тыс. метров с бомбардировщика Ту-4. Взрыв сопровождался ослепительной вспышкой, на десятки километров озарившей местность ярко-белым светом. Затем последовали авиаудары по условному противнику. К эпицентру взрыва была выслана радиационная разведка, за ней двигались танки и бронетранспортеры с пехотой.

Эти учения, в ходе которых атомную бомбу взорвали чуть ли не над головами тысяч мирных жителей, долго были скрыты под грифом «секретно».

"Днепр"

15 сентября — 1 октября 1967 года

К учениям войск Белорусского, Киевского и Прикарпатского военных округов было привлечено около 1,5 млн человек и сотни тысяч единиц техники. Приуроченные к 50-летнему юбилею Октябрьской революции и Советской армии маневры проходили под руководством министра обороны маршала Андрея Гречко на Украине и в Белоруссии. На них отрабатывалось взаимодействие объединений и соединений различных видов и родов Вооруженных сил: Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны и Воздушно-десантных войск.

"Западные" оборонялись на правом берегу Днепра. Войска «восточных», совершив форсированный марш протяженностью 500–600 км, с ходу атаковали противника и форсировали сначала Днепр, а затем Припять, продвигаясь вглубь обороны. В тылу «западных» высадились две воздушно-десантные дивизии. Танковые соединения форсировали Днепр по дну и по понтонным мостам. В ходе встречного сражения «восточные» потерпели поражение.

В одном из исследований для американского института в 1973 году говорилось, что эти маневры показали то, насколько быстро СССР может перебрасывать большое количество личного состава и военной техники: в течение 22 минут было десантировано 8 тыс. человек и 160 единиц вооружения.

"Семичасовая ядерная война"

18 июня 1982 года

В ходе учений стратегических сил «Щит-82» отрабатывались нанесение ядерного удара по противнику, отражение его ракетной атаки, боевые действия в космосе, в воздухе, на море, высадка десанта и прочее. Первоначально предполагалось запустить в ходе учений до 70 ракет разных типов, однако затем это число было сокращено.

В день учений за семь часов (с 06:00 до 13:00) были запущены:

баллистическая ракета средней дальности «Пионер»;

баллистическая ракета морского базирования Р-29М (с находившейся в Баренцевом море атомной ракетной подводной лодки К-92 проекта 667БД);

две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100;

две противоракеты А-350Р;

ракета-носитель «Циклон-2» со спутником-перехватчиком «Космос-1379»;

ракета-носитель «Космос-ЗМ» с навигационным спутником «Космос-1380»;

ракета-носитель «Союз-У» со спутником оптической разведки «Космос-1381».

Кроме того, состоялись пуски оперативно-тактических ракет наземного базирования, крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, с кораблей Военно-морского флота. Также в рамках учений были высажены воздушный и морской десанты.

Маневры «Щит-82» были настолько крупномасштабными, что на Западе получили неофициальное название — «семичасовая ядерная война». Через полгода после этих учений президент США Рональд Рейган провозгласил Стратегическую оборонную инициативу, также известную как «звездные войны». Ее целью являлось создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования.

"Океан"

14 апреля — 5 мая 1970 года

В учениях «Океан-70» были задействованы силы всех четырех флотов ВМФ Советского Союза: более 100 надводных кораблей, более 100 атомных и дизельных подводных лодок, катера, вспомогательные суда, береговые войска, 20 полков морской авиации, дальняя авиация, войска противовоздушной обороны (ПВО), эскадрилья самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ту-126.

Под руководством главнокомандующего ВМФ Сергея Горшкова отрабатывали уничтожение вражеских авианосных ударных групп и атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, взаимодействие штабов разных уровней, координацию действий с другими видами Вооруженных сил.

Маневры охватили два океана — Атлантический и Тихий, проходили в акваториях Баренцева, Норвежского, Северного, Охотского, Японского, Филиппинского, Средиземного, Черного и Балтийского морей. Всего участники провели более 30 тактических и командно-штабных учений, выполнили 64 ракетных, 430 артиллерийских и 352 торпедные стрельбы, 84 глубинных бомбометания. В частности, отрабатывалось применение тактического ядерного оружия. В общей сложности, по данным из открытых источников, было использовано 416 торпед, 68 ракет и 298 морских мин.

Учения «Океан» считаются крупнейшими военно-морскими учениями в мире со времен Второй мировой войны. Они заставили Запад всерьез переоценить возможности советского ВМФ, считавшегося неспособным бросить вызов американскому доминированию на море. После того как в Северной Атлантике в сильнейший шторм 23–25 апреля была разыграна операция по уничтожению авианосной ударной группы условного противника с применением надводных и подводных сил, а также морских ракетоносцев, к советскому флоту начали относиться совершенно по-другому.

В материале использованы данные «ТАСС-Досье»