Минобороны: съемки постановочной химатаки начались в Идлибе

На данный момент в сирийском населенном пункте Джиср-Эш-Шугур проходят съемки постановочных сцен с применением армии САР якобы химоружия против мирного населения. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства РФ, для создания видео в Джиср-Эш-Шугур приехало несколько съемочных групп ближневосточных СМИ. Также там находятся сотрудники регионального филиала ведущего новостного телеканала США.

«Сценарием предусмотрены постановочные сцены «оказания помощи» жителям Джиср-Эш-Шугура «активистами» «Гражданской обороны» („Белые каски“) после якобы применения сирийской армией так называемых «бочковых авиабомб» с отравляющими веществами», — сказано в сообщении Минобороны

Кроме того, по информации российских военных, для натуральности в Джиср-Эш-Шугур из Хербет-Эль-Джауза террористы доставили две емкости с отравляющим веществом. Оно сделано на основе хлора.

Все отснятые материалы вечером 11 сентября должны оказаться в редакциях телеканалов. Ролики подготовят для показа в соцсетях и в эфире.