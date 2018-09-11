Ещё
Минобороны: съемки постановочной химатаки начались в Идлибе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны: съемки постановочной химатаки начались в Идлибе 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
На данный момент в сирийском населенном пункте Джиср-Эш-Шугур проходят съемки постановочных сцен с применением армии САР якобы химоружия против мирного населения. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным военного ведомства РФ, для создания видео в Джиср-Эш-Шугур приехало несколько съемочных групп ближневосточных СМИ. Также там находятся сотрудники регионального филиала ведущего новостного телеканала США.
«Сценарием предусмотрены постановочные сцены «оказания помощи» жителям Джиср-Эш-Шугура «активистами» «Гражданской обороны» („Белые каски“) после якобы применения сирийской армией так называемых «бочковых авиабомб» с отравляющими веществами», — сказано в сообщении Минобороны.
Кроме того, по информации российских военных, для натуральности в Джиср-Эш-Шугур из Хербет-Эль-Джауза террористы доставили две емкости с отравляющим веществом. Оно сделано на основе хлора.
Все отснятые материалы вечером 11 сентября должны оказаться в редакциях телеканалов. Ролики подготовят для показа в соцсетях и в эфире.
360tv.ru: последние новости
Новые десантно‐штурмовые подразделения испытают на учениях «Восток‐2018» Казахских военных пригласили наблюдать за учениями в США Сертификацию вертолета Ка‐62 могут завершить до конца года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии77
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом63
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей777
«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем118
Любовница родила Петросяну ребенка73
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение