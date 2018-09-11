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На Дальнем Востоке России развернута современная система материально-технического обеспечения маневров «Восток-2018»
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На Дальнем Востоке России развернута современная система материально-технического обеспечения маневров «Восток-2018» 

ТК «Звезда» + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения МТО в круглосуточном режиме решают задачи тылового и технического обеспечения войск, организована работа постов дорожно-комендантской службы, пунктов массовой заправки техники, полевых пунктов питания, хлебозаводов и банно-прачечных комплексов.
Соединения и воинские части материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации организуют всестороннее тыловое и техническое обеспечение войск в ходе практических действий войск (сил), принимающих участие в маневрах «Восток-2018».
На девяти полигонах Восточного военного округа подразделения материально-технического обеспечения в круглосуточном режиме решают задачи тылового и технического обеспечения войск, организована работа постов дорожно-комендантской службы, пунктов массовой заправки техники, полевых пунктов питания, хлебозаводов и банно-прачечных комплексов.
В кратчайшие сроки в назначенных районах развернуты современные полевые лагеря, включающие в себя всю необходимую инфраструктуру, обеспечивающую полноценную жизнедеятельность личного состава в полевых условиях. Военнослужащие, принимающие участие в маневрах, обеспечиваются усиленным трехразовым горячим питанием.
На территории Восточного военного округа развернуто 80 складов с горючим и боеприпасами, свыше 100 продовольственных пунктов. На полигоне Цугол организована работа комплексного района восстановления, в котором одновременно задействовано до 2 тыс. специалистов ремонтно-восстановительных органов, выездные ремонтные бригады предприятий промышленности, а также развернут район массовой заправки техники с применением современных средств заправки и подвоза горючего.
Подразделения МТО организуют своевременный подвоз и выдачу ракет и боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и других материальных средств, решают задачи по ремонту и восстановлению автомобильной, бронетанковой техники в ходе совершения маршей, перегруппировок войск и выполнения учебно-боевых задач. Суда вспомогательного флота организуют всестороннее материально-техническое обеспечение боевых кораблей и судов, принимающих участие в маневрах, в море. Для транспортного обеспечения маневров задействована вся транспортная сеть Дальнего Востока России, которая включает наземные, водные и воздушные пути сообщения.
Особое внимание в ходе проведения мероприятий маневров «Восток-2018» уделено контролю за пожарной и экологической безопасностью.
Всего в обеспечении маневров войск (сил) «Восток-2018» задействовано около 36 тысяч военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения.
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