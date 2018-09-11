В рамках маневров «Восток-2018» в Восточном военном округе создана единая система управления дежурных сил по ПВО

Она включает в себя силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск (сил) и обеспечивает управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра.

В рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» в Восточном военном округе создана единая система управления дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО), которая включает в себя силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск (сил) и обеспечивает управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра.

Для организации управления силами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками используются современные средства связи и системы автоматизированного управления (АСУ). Использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в режиме реального времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение.

На маневрах войск (сил) «Восток-2018» вопросы ведения радиолокационной разведки, управления и взаимодействия будут отрабатываться в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах.

Ранее на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах на территории Восточного военного округа заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия.