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В рамках маневров «Восток-2018» в Восточном военном округе создана единая система управления дежурных сил по ПВО
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В рамках маневров «Восток-2018» в Восточном военном округе создана единая система управления дежурных сил по ПВО 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Она включает в себя силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск (сил) и обеспечивает управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра.
В рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» в Восточном военном округе создана единая система управления дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО), которая включает в себя силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск (сил) и обеспечивает управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра.
Для организации управления силами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками используются современные средства связи и системы автоматизированного управления (АСУ). Использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в режиме реального времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение.
На маневрах войск (сил) «Восток-2018» вопросы ведения радиолокационной разведки, управления и взаимодействия будут отрабатываться в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах.
Ранее на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах на территории Восточного военного округа заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия.
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