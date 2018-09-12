В ходе учений «Восток-2018» создана единая система управления силами ПВО

МОСКВА , 12 сен — РИА Новости . Единая система управления дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) создана в Восточном военном округе (ВВО) в рамках маневров «Восток-2018, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

»В рамках маневров войск «Восток-2018» в ВВО создана единая система управления дежурных сил по ПВО, которая включает в себя силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск и обеспечивает управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для организации управления силами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками используются современные средства связи и системы автоматизированного управления. В Минобороны рассказали, что использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в режиме реального времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение.

"На маневрах войск «Восток-2018» вопросы ведения радиолокационной разведки, управления и взаимодействия будут отрабатываться в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах", — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что ранее на боевое дежурство по ПВО в новых позиционных районах на территории ВВО заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2018 год под руководством министра обороны Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Маневры станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.

Российские военные приступили к крупнейшим учениям последних 40 лет