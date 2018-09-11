На въезде в Анапу установили БТР-70

Бронетранспортер появился в парке военной техники на Симферопольском шоссе по поручению главы курорта Юрия Полякова . Бронетранспортер установили рядом с самолетом СУ-27. До конца недели в парк из Новочеркасска привезут 85-миллиметровую пушку.

БТР находился на демилитаризации: с него сняли боекомплект и оборудование, а внешние детали корпуса полностью сохранили. Его привезли из станицы Кущевской.

Как сообщали «КИ», в новый парк военной техники Анапы привезли Су-27. Скоро самолет окрасят в камуфляж, а до Дня города в парк привезут еще несколько экспонатов военной техники.

25 августа в Анапе открыли новый сквер Воинской славы. Событие приурочили к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.

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