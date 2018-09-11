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На въезде в Анапу установили БТР-70
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На въезде в Анапу установили БТР-70 

Краснодарские известия + ещё 1 1 час назад
Бронетранспортер появился в парке военной техники на Симферопольском шоссе по поручению главы курорта Юрия Полякова. Бронетранспортер установили рядом с самолетом СУ-27. До конца недели в парк из Новочеркасска привезут 85-миллиметровую пушку.
БТР находился на демилитаризации: с него сняли боекомплект и оборудование, а внешние детали корпуса полностью сохранили. Его привезли из станицы Кущевской.
Как сообщали «КИ», в новый парк военной техники Анапы привезли Су-27. Скоро самолет окрасят в камуфляж, а до Дня города в парк привезут еще несколько экспонатов военной техники.
25 августа в Анапе открыли новый сквер Воинской славы. Событие приурочили к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.
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