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Госдеп одобрил продажу Японии улучшенных разведывательных самолетов Е-2D
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Госдеп одобрил продажу Японии улучшенных разведывательных самолетов Е-2D 

ТАСС 31 минуту назад
ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил продажу Японии 9 усовершенствованных палубных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye на общую сумму $3,135 млрд Об этом сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Как отмечается в заявлении, соответствующее уведомление было направлено в Конгресс США 7 сентября. Помимо самих самолетов, Япония хотела бы приобрести в рамках данного контракта 28 двигателей T56-A-427A, 10 бортовых РЛС APY-9, запасные части, вспомогательное оборудование, техническую документацию, средства обучения персонала, логистическое обеспечение, инжиниринговые услуги и техническую поддержку.
"Предполагаемая сделка будет способствовать реализации внешнеполитических целей США. Япония — одна из ведущих политических и экономических стран в Восточной Азии и западной части Тихого океана, а также ключевой партнер США в поддержании мира и безопасности в этом регионе. Оказание помощи Японии в сохранении способности эффективно обеспечивать самооборону отвечает национальным интересам США", — подчеркивается в заявлении.
"Продажа E-2D усилит возможности Японии по защите своей территории и отслеживанию ситуации в Тихоокеанском регионе. Эти самолеты дополнят уже имеющийся у Токио флот E-2C (предыдущая модификация — прим. ТАСС). Поставка E-2D не приведет к изменению военного баланса в регионе", — добавил Пентагон.
Закон обязывает минобороны США уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.
"Летающий радар"
Турбовинтовой самолет E-2 производства компании Northrop Grumman был принят на вооружение в США еще в 1964 году и предназначен для обеспечения ПВО ВМС. На нем установлена вращающаяся антенна РЛС, способная отслеживать множество целей, а также система опознавания «свой-чужой».
Модернизированные E-2D оснащены новым радаром AN/APY-9 с активной фазированной антенной решеткой, более экономичными двигателями и цифровой кабиной пилотов. Способны развивать скорость до 650 км/ч и совершать полеты на расстояние до 2,5 тыс. км. У E-2D увеличена дальность обнаружения воздушных целей, включая крылатые ракеты, над морем и сушей. Согласно разработчикам самолета, Advanced Hawkeye, в отличие от предшествующих модификаций, может координировать удары по воздушным, наземным и морским целям.
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