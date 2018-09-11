Плановая тренировка: архангелогородцев напугал самолет, круживший над аэропортом

У «Нордавиа» проходят рядовые учения, поэтому самолет кружит рядом с Архангельском

В социальных сетях забеспокоились за самолет, летающий кругами над Архангельском. В аэропорту «Архангельск» успокаивают — это обычная тренировка в «Нордавиа».

— У «Нордавиа» идет плановая тренировка на обычном самолете, то есть, всё в порядке вещей, они время от времени этим занимаются. Ничего особенного, просто тренируют экипаж, летают в районе города, молодых пилотов на боинге учат, — рассказал пресс-секретарь аэропорта Денис Селиванов.

Самолет летает кругами неподалеку от аэропорта. Места вылета и прибытия — Архангельск

На 14:30 самолет пролетел не менее восьми кругов неподалеку от аэропорта.

В апреле архангелогородцы в социальных сетях обсуждали рейс «Нордавиа» из Санкт-Петербурга, в конце которого внутри салона от вибрации приоткрылась декоративная потолочная панель — для пассажиров это выглядело так, будто самолет стал разваливаться на ходу. В том же месяце мошенники продавали билеты на несуществующие рейсы «Нордавиа» из Архангельска в Симферополь.