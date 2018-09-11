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Пьянство в армии: с украинского солдата взыщут почти 4 млн грн
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Пьянство в армии: с украинского солдата взыщут почти 4 млн грн 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: Украина.ру
Суд удовлетворил иск на 4 млн гривен военной прокуратуры в пользу Министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
«10 сентября 2018 года Золотоношский горрайонный суд Черкасской области рассмотрел иск военной прокуратуры Черкасского гарнизона Центрального региона Украины в интересах государства в лице Министерства обороны Украины. Иск о взыскании убытков, причиненных государству в сумме 3,9 млн грн, был направлен против гражданина Украины Х.», — отмечает прокуратура.
В прокуратуре напомнили, что обвиняемый проходил военную службу в зоне столкновения украинской армией с ополченцами ДНР и ЛНР в феврале 2015 года. Во время службы, находясь в состоянии алкогольного опьянения и самовольно управляя самоходной установкой, военнослужащий уехал в лес и «столкнулся указанной установкой с лесным массивом», в результате чего были повреждены ее конструкция и механизмы.
Суд рассмотрел доводы военной прокуратуры и, приняв их во внимание, удовлетворил исковые требования в полном объеме.
Министр обороны Украины Степан Полторак ранее признал, что Киеву не удалось отучить военнослужащих от пагубного пристрастия к горячительным напиткам, которое периодически приводит к летальному исходу. На конец прошлого года в результате небоевых потерь Вооружённые силы Украины потеряли 10 103 бойцов, в том числе 2 150 погибли и 935 получили ранения в зоне конфликта, но не от боевых действий. В качестве одной из главных причин, помимо болезней и халатности, называется пьянство украинских военных.
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