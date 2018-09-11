Пьянство в армии: с украинского солдата взыщут почти 4 млн грн

Суд удовлетворил иск на 4 млн гривен военной прокуратуры в пользу Министерства обороны Украины . Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«10 сентября 2018 года Золотоношский горрайонный суд Черкасской области рассмотрел иск военной прокуратуры Черкасского гарнизона Центрального региона Украины в интересах государства в лице Министерства обороны Украины. Иск о взыскании убытков, причиненных государству в сумме 3,9 млн грн, был направлен против гражданина Украины Х.», — отмечает прокуратура

В прокуратуре напомнили, что обвиняемый проходил военную службу в зоне столкновения украинской армией с ополченцами ДНР и ЛНР в феврале 2015 года. Во время службы, находясь в состоянии алкогольного опьянения и самовольно управляя самоходной установкой, военнослужащий уехал в лес и «столкнулся указанной установкой с лесным массивом», в результате чего были повреждены ее конструкция и механизмы.

Суд рассмотрел доводы военной прокуратуры и, приняв их во внимание, удовлетворил исковые требования в полном объеме.