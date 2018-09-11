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Единая система ПВО сформирована в ВВО на время учений «Восток-2018»
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Единая система ПВО сформирована в ВВО на время учений «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Для управления силами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками будут задействованы современные средства связи и системы автоматизированного управления.
Единая система управления дежурных сил по противовоздушной обороне сформирована в Восточном военном округе в рамках маневров «Восток-2018».
Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, система включает в себя силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск и обеспечивает управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра.
Для организации управления силами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками используются современные средства связи и системы автоматизированного управления. Использование таких систем позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в режиме реального времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение.
На маневрах «Восток-2018» вопросы ведения радиолокационной разведки, управления и взаимодействия будут отрабатываться в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах.
Ранее на боевое дежурство в новых позиционных районах на территории Восточного военного округа заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия.
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