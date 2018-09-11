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Новейший робот-сапер в действии: кадры маневров «Восток-2018»
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Новейший робот-сапер в действии: кадры маневров «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учения военных инженеров проходят на полигоне «Цугол» в Восточном военном округе.
На маневрах «Восток-2018» военные инженеры продемонстрировали искатель взрывных устройств «Коршун», искатель линий управления боеприпасами ПИПЛ, а также комплект защиты сапера ОВР-3 и робота-сапера «Уран-6».
Комплекс «Уран-6» создан для разминирования минных полей и способен разрушить обнаруженное на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву.
Комплекс оборудован четырьмя видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор. Он способен обнаруживать, идентифицировать и уничтожить любой взрывоопасный предмет.
Подробнее о роботе «Уран-6» читайте в разделе «Оружие» на сайте телеканала «Звезда».
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