Новейший робот-сапер в действии: кадры маневров «Восток-2018»

Учения военных инженеров проходят на полигоне «Цугол» в Восточном военном округе.

На маневрах «Восток-2018» военные инженеры продемонстрировали искатель взрывных устройств «Коршун», искатель линий управления боеприпасами ПИПЛ, а также комплект защиты сапера ОВР-3 и робота-сапера «Уран-6».

Комплекс «Уран-6» создан для разминирования минных полей и способен разрушить обнаруженное на местности взрывное устройство или подвести его к подрыву.

Комплекс оборудован четырьмя видеокамерами, которые обеспечивают круговой обзор. Он способен обнаруживать, идентифицировать и уничтожить любой взрывоопасный предмет.