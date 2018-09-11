Ещё
В США посмеялись над падением танка в Курске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США посмеялись над падением танка в Курске 

Курские известия + ещё 1 1 час назад
Фото: Курские известия
Американская редакция Business Insider подготовила подборку из нескольких роликов, на которых показаны различные инциденты с российской боевой техникой, прежде всего танками Т-34 и Т-72  Также на видео можно заметить белорусский танк, врезавшийся в столб, и российский корабль, столкнувшийся с мостом, сообщает "Лента.ру".
Подборка Business Insider включает инцидент, произошедший в августе в Курске, когда танк Т-34, перемещаясь на платформу после парада в честь 75-летия победы на Курской дуге, упал с погрузчика. Выпущенная в 1943 году машина, доставленная из Ленинградской области, возглавляла колонну военной техники.
«Возникает вопрос: что происходит с российскими военными? Плохое обучение? Небрежность? Обилие военных парадов, где возможны аварии и в изобилии присутствуют камеры? Чистая случайность? Или все перечисленное сразу?» — задается риторическими вопросами издание.
Курские известия: последние новости
Куряне не могут войти в Яндекс.Почту Курян приглашают поклониться мощам святого Спиридона В Курской области озвучили итоги выборов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль одобрил желание пустить Навального на отбивную551
Любовница родила Петросяну ребенка64
Поклонскую решили лишить поста267
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко77
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ169
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
02:52
Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
06:53
Золотов вызвал Навального на дуэль
Общество Криминал
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение