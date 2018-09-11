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В Кремле назвали учения «Восток-2018» обычным тренировочным процессом
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В Кремле назвали учения «Восток-2018» обычным тренировочным процессом 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. УЧЕНИЯ «ВОСТОК-2018» — ОБЫЧНЫЙ РУТИННЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС В РУСЛЕ ЕЖЕГОДНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ВС РФ, ЗАЯВИЛИ В КРЕМЛЕ
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