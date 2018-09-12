В Китае создадут второй по величине авианосный флот в мире

Китай планирует создать второй по величине авиационный флот в мире.

В течение последних десяти лет в ряды китайского военно-морского флота вошли уже более ста боевых кораблей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ресурс Gallery Military.

В настоящее время на вооружении КНР есть один действующий авианосец «Ляонин». Сейчас активно проводится тестирование второго авианосца, который должен быть сдан к 2020 году.

К 2030 году Китай планирует иметь в составе своего авиационного флота четыре полностью сформированные ударные группы. Для этого необходимо построить ещё два авианосца, а также новые корабли сопровождения.

При их строительстве будут уже учтены недостатки, выявленные при постройке и эксплуатации предыдущих китайских авианосцев.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Китай подвинет США в господстве над мировым океаном.

Новости Китая: Новый китайский авианосец вернулся на верфь после очередного тестового плавания

О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня