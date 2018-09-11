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Эксперт: учения «Восток-2018» свидетельствуют о солидарности России и КНР
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Эксперт: учения «Восток-2018» свидетельствуют о солидарности России и КНР 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов заявил, что учения «Восток-2018» свидетельствуют о солидарности России и КНР.
По словам эксперта, данные учебные маневры не являются рядовым событием. Участие Китая и Монголии в учениях «Восток-2018» является сигналом о том, что эти страны солидарны с РФ и в случае возникновения угрозы готовы также дать отпор. Ивашов подчеркнул, что в настоящий момент возможность возникновения масштабного конфликта России и Североатлантического альянса не является высокой, однако она по-прежнему существует. Именно поэтому российские и китайские военные должны отработать вариант совместного ответа на агрессию, передает РИА «Новости».
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