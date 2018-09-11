Эксперт: учения «Восток-2018» свидетельствуют о солидарности России и КНР 

Аргументы Недели: последние новости

Соединения ВДВ нового типа впервые будут использованы на учениях "Восток-2018"

США перехватили над Аляской российские бомбардировщики Ту-95

Космонавт Прокопьев показал с орбиты видео с дырой в "Союзе"