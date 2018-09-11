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Для боевой авиации США разработают «экстремальную» дальнобойную ракету
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Для боевой авиации США разработают «экстремальную» дальнобойную ракету 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Корпорация Lockheed Martin получила контракт на сумму в 51 миллион долларов на разработку сверхдальнобойной крылатой ракеты воздушного базирования JASSM-XR. Об этом со ссылкой на заявление американского Министерства обороны пишет Defence Blog. Компания должна разработать новую ракету, интегрировать ее в состав боевых комплексов, а также провести всесторонние тестирования. В дальнейшем также предполагается создание соответствующей инфраструктуры обслуживания. Работы планируют завершить к 31 августа 2023 года.
Концептуально ракета JASSM-XR станет развитием известнейшей AGM-158 JASSM, которую ВВС США неоднократно применяли — в частности, во время сирийского конфликта. Согласно данным, дальность новой ракеты от Lockheed Martin составит 1600 километров. Ее боевая часть может быть уменьшена, хотя проникающие способности планируют улучшить. Также ограничат число носителей JASSM-XR: их роль будут выполнять только стратегические бомбардировщики и тяжелые ударные самолеты (вероятно, тот же F-15E).
Новая ракета JASSM-XR даст боевой авиации США принципиально новые тактические возможности. Стоит отметить, что дальность AGM-158 в базовой версии ограничена 360 километрами, а современная улучшенная версия — AGM-158B JASSM-ER — имеет дальность 980 километров. Потенциал JASSM-XR позволит американской авиации функционировать вне зоны действия всех существующих и перспективных зенитных ракетных комплексов. Кроме того, ракета с такими характеристиками даст возможность максимально нивелировать встречи с истребителями противника.
AGM-158 JASSM / ©wikipedia
Впрочем, все современные крылатые ракеты, вне зависимости от их характеристик, имеют общую проблему: это высокая стоимость, которая может превышать один миллион долларов. Поэтому применять такие изделия, как AGM-158, целесообразно лишь против крайне важных и хорошо защищенных целей.
Напомним, новую сверхдальнобойную ракету воздушного базирования сейчас активно разрабатывают и в России. Перспективное изделие имеет условное обозначение Х-БД. Одним из его носителей должен стать стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Также в числе возможных носителей — принципиально новый самолет, который построят в рамках программы ПАК ДА.
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