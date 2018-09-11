В Госдуме прокомментировали старт учений «Восток-2018»

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал старт учений «Восток-2018».

«Эти учения — самые крупные с 1980-х годов», — отметил депутат.

По его словам, в ходе занятий отрабатываются вопросы взаимодействия между различными родами войск, передислокации значительных войсковых группировок, межгосударственного взаимодействия с вооружёнными силами Китая и Монголии.

Как подчеркнул Швыткин, российские манёвры всегда носят оборонительный характер. Депутат добавил, что все заинтересованные государства были оповещены о «Востоке-2018» своевременно и в полном соответствии с международными нормами.

По его оценке, российские и китайские военнослужащие отработают стратегические задачи, а тактические вопросы решать не будут.

«Можно себе представить, что отрабатывают Китай и Россия на военных учениях: видимо, это задачи стратегического и глобального масштаба», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские боевые корабли прибыли в Чукотское море для участия в учениях «Восток-2018».