«Мы будем и дальше повышать наше боевое мастерство»: депутат Госдумы о военных учениях «Восток‐2018»

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин обозначил цели военных учений «Восток-2018», которые сегодня стартовали на Дальнем Востоке. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам Швыткина, эти маневры являются самыми крупными с 1980-х годов. В них примут участие порядка 300 тысяч военных. Будут отрабатываться взаимодействия между различными родами войск, обсуждаться вопросы передислокации войсковых группировок и межгосударственного взаимодействия с вооруженными силами Китая и Монголии.

«При этом учения «Восток-2018», безусловно, не носят какой-то агрессивный, наступательный характер и не представляют угрозы для кого-либо. Наши маневры всегда носят оборонительный характер и проводятся в соответствии с планами подготовки вооруженных сил Российской Федерации», — пояснил Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что страна действует в соответствии с ситуацией на международной арене. При этом не стоит забывать, что страны Североатлантического Альянса ведут агрессивную политику по отношению к РФ. Депутат также напомнил, что на днях американский лидер Дональд Трамп заявил о возможном нанесении удара в Сирии, в том числе по российским подразделениям. В этих условиях, по мнению Швыткина, Москва не может сидеть сложа руки.

«Мы будем и дальше повышать наше боевое мастерство, чтобы всегда быть готовыми дать адекватный ответ на любые возможные действия кого бы то ни было. Как говорится, держим порох сухим», — подытожил он.