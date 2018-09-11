«Армата» уничтожит американский «Абрамс»

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России, новая ракета уже прошла испытания и теперь официально включена в боекомплект 152-миллиметровой пушки танка Т-14. Противотанковый комплекс пополнит состав штатного вооружения танков «Армата» и будет устанавливаться на перспективные модификации с крупнокалиберными пушками. По словам представителей «Уралвагонзавода», модульная конструкция позволяет устанавливать любое современное вооружение и использовать принципиально новые боекомплекты.

Ракета использует технологии комплекса управляемого вооружения 9К119М «Рефлекс-М», который основан на современных принципах управления огнём. В составе комплекса — артиллерийский выстрел, который состоит из управляемой ракеты и метательного устройства для выталкивания ракеты из канала ствола. Боеприпас выполнен по размерам обычного осколочно-фугасного снаряда для 152-миллиметровой пушки.

Новая ракета выстреливается как обычный снаряд из ствола пушки, затем включается её маршевый двигатель и она начинает полёт к цели. Система наведения, интегрированная в «Армату», в автоматическом режиме берет цель на сопровождение и контролирует полёт, хотя оператор в любой момент может вмешаться и скорректировать его. Ракета не потеряет цель даже в том случае, если противник поставил дымовые завесы или применил другие средства тактической маскировки.

Новое вооружение станет одним из средств повышения боевых возможностей танковых подразделений: ракеты способны эффективно поражать объекты, находясь более чем в 5 километрах. Компьютерное моделирование показало, что благодаря этому «Армата» не оставляет шансов существующим зарубежным танкам. Толщина броневого листа, который ракета может пробить, составляет почти 1 метр.

Более того, ракета с лёгкостью справится с активной и динамической бронёй. Бронепробиваемость усилена особой тандемной боевой частью и большой массой боеприпаса. Сейчас ракета поражает технику, которая движется на скоростях до 70 км/ч, но в перспективе комплекс будет доработан и сможет сбивать даже вертолёты и низколетящие самолёты. Учитывая, что корпус M1 Abrams большей частью представляет собой 50-миллиметровую металлическую плиту, у американского танка не остаётся шансов.