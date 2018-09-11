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Обзор инопрессы. Российская армия играет мускулами к востоку от Урала
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Обзор инопрессы. Российская армия играет мускулами к востоку от Урала 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Россия проводит крупнейшие военные маневры после окончания «холодной войны», причем с участием страны, не входившей в бывший советский блок. Как замечает The Financial Times, это является свидетельством усиления стратегических связей между Москвой и Пекином, а также новой геополитики в регионе.
Издание перечисляет огромное количество личного состава и техники, задействованных в учениях, и приходит к выводу, что они задуманы для тренировки ответа на внешнюю агрессию. В течение десятилетий Китай рассматривался Россией в качестве одной из потенциальных угроз. Сегодня Пекин считается союзником для отражения других агрессоров. В последние годы обе страны, благодаря западным антироссийским санкциям и личной дружбе между лидерами, активно развивают отношения во всех сферах.
По мнению аналитиков, Пекин и Москва пытаются показать, что торговые войны и санкции только стимулируют их на создание новых альянсов. До тех пор пока Москва и Пекин испытывают негативное отношение к мировому порядку под эгидой США, они будут укреплять сотрудничество на всех уровнях, забыв о конкуренции.
Российская армия играет мускулами к востоку от Урала, замечает парижская газета Les Echos в статье о тех же военных маневрах. Отечественное командование отправило приглашение наблюдателям из 57 стран, а также военным атташе НАТО и Евросоюза. В то же время Россия имела право не посылать приглашения, поскольку учения не подпадают под условия открытости ОБСЕ, ведь они проводятся к востоку от Урала, то есть не в Европе.
Несмотря на примирительные заявления российских властей, учения явно затеяны для тестирования военных возможностей России и координации ее сил в условиях войны с НАТО. Демонстрация преимущества подчеркивает не только растущие военные амбиции России, но также все более тесное сближение с Китаем, резюмирует издание.
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