Морпехи ТОФ отработали погрузку техники и боезапаса на десантные корабли

Планируется, что большие десантные корабли и морская пехота отработают совместную задачу по высадке десанта на необорудованное побережье.

Загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в район погрузки на большие десантные корабли отработал личный состав соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированного в Приморском крае , в рамках маневров «Восток-2018».

Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России , БДК «Пересвет», «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской» в бухте Десантной, под Владивостоком, приняли на борт боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град» и личный состав морской пехоты.

После выхода в море, в акватории залива Петра Великого сформирован десантный отряд. Большие десантные корабли, совместно с малыми противолодочными кораблями, осуществляющими охранение, отработали организацию всех видов обороны, провели тренировки по совместному тактическому маневрированию и связи.

Планируется, что в указанном районе БДК и морская пехота отработают совместную задачу по высадке десанта на необорудованное побережье, при этом высадка техники будет производиться как на плаву, так и способом на упор.