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Морпехи ТОФ отработали погрузку техники и боезапаса на десантные корабли
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Морпехи ТОФ отработали погрузку техники и боезапаса на десантные корабли 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Планируется, что большие десантные корабли и морская пехота отработают совместную задачу по высадке десанта на необорудованное побережье.
Загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в район погрузки на большие десантные корабли отработал личный состав соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, дислоцированного в Приморском крае, в рамках маневров «Восток-2018».
Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, БДК «Пересвет», «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской» в бухте Десантной, под Владивостоком, приняли на борт боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град» и личный состав морской пехоты.
После выхода в море, в акватории залива Петра Великого сформирован десантный отряд. Большие десантные корабли, совместно с малыми противолодочными кораблями, осуществляющими охранение, отработали организацию всех видов обороны, провели тренировки по совместному тактическому маневрированию и связи.
Планируется, что в указанном районе БДК и морская пехота отработают совместную задачу по высадке десанта на необорудованное побережье, при этом высадка техники будет производиться как на плаву, так и способом на упор.
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