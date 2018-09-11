Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж

На предприятии создаются такие истребители как Су-35, Су-30, новейший истребитель пятого поколения Су-57, также известный под аббревиатурой ПАК ФА. Кроме того, на заводе создается российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Подробнее о новейшем истребителе российских ВКС читайте в разделе „Оружие“ на сайте телеканала „Звезда“.