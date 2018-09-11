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Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
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Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Телеканал «Звезда» публикует» фоторепортаж из цеха окончательной сборки одного из самых закрытых предприятий российского ОПК, Комсомольского–на–Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, филиала ПАО «Компания „Сухой“.
На предприятии создаются такие истребители как Су-35, Су-30, новейший истребитель пятого поколения Су-57, также известный под аббревиатурой ПАК ФА. Кроме того, на заводе создается российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100.
Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Подробнее о новейшем истребителе российских ВКС читайте в разделе „Оружие“ на сайте телеканала „Звезда“.
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