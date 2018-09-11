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Военнослужащих вернут в российский отряд космонавтов
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Военнослужащих вернут в российский отряд космонавтов 

360tv.ru 2 часа назад
Российских военнослужащих возьмут на работу в Центр подготовки космонавтов вместо увольнения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника Центра подготовки космонавтов, Героя России Павла Власова.
«Впервые за много лет военнослужащих будем не увольнять, а на основании приказа президента назначать на воинские должности», — сказал он, добавив, что в общей сложности им разрешили иметь до десяти военных.
Для того, чтобы начать подготовку, Минобороны должно перевести этих кандидатов в космонавты. Во время минувшего отбора в отряд поступило восемь новобранцев.
Центр подготовки космонавтов стал полностью гражданским с 2012 года. С тех пор у военных — как специалистов, так и космонавтов — было три пути: увольнение, переход на службу в Вооруженные силы и переход на гражданские должности.
В 2016 году руководство ЦПК предложило создать в Центре не более десяти должностей, которые допускают прохождение военной службы. «Роскосмос» поддержал это решение.
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