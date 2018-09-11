Военнослужащих вернут в российский отряд космонавтов

Российских военнослужащих возьмут на работу в Центр подготовки космонавтов вместо увольнения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника Центра подготовки космонавтов, Героя России Павла Власова.

«Впервые за много лет военнослужащих будем не увольнять, а на основании приказа президента назначать на воинские должности», — сказал он, добавив, что в общей сложности им разрешили иметь до десяти военных.

Для того, чтобы начать подготовку, Минобороны должно перевести этих кандидатов в космонавты. Во время минувшего отбора в отряд поступило восемь новобранцев.

Центр подготовки космонавтов стал полностью гражданским с 2012 года. С тех пор у военных — как специалистов, так и космонавтов — было три пути: увольнение, переход на службу в Вооруженные силы и переход на гражданские должности.