Акция «Военная служба по контракту — Твой выбор!» прошла на нижнетагильском полигоне испытания металлов

Для посетителей было организовано выступление Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, любой желающий мог обратится к инструкторам пункта отбора с вопросами о прохождении службы по контракту в ВС РФ

Екатеринбургский пункт отбора провел информационно-агитационную акцию «Военная служба по контракту в ВС РФ — Твой выбор!» на нижнетагильском полигоне испытания металлов.

На информационно-сценическом модуле для посетителей праздника был организован праздничный концерт с выступлением творческих коллективов Нижнего Тагила и Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа, любой желающий мог обратится к инструкторам пункта отбора с вопросами о прохождении службы по контракту в ВС РФ, пройти профессионально психологический отбор на предмет пригодности к военной службе на определенных должностях.

В ходе акции военной службой по контракту заинтересовалось более 150 человек, 15 из них написали заявления о желании проходить военную службу по контракту в частях ЦВО. Члены патриотических клубов, которые присутствовали на празднике, также прошли предварительный отбор и заранее выбрали себе должности, на которых они могли бы проходить службу, исходя из своих способностей и особенностей характера.