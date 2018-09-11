Противокорабельные УАЗы появились в ДНР

Как сообщается в пресс-службе Управления народной милиции, в настоящее время сформированы специальные подразделения высокой мобильности. На их вооружении имеются транспортные средства типа УАЗ-3151, которые известны своей хорошей проходимостью.

Эта техника вооружена противотанковыми управляемыми ракетами второго поколения «Фагот» и «Конкурс». В размещенном в Сети репортаже продемонстрирован один из таких «противокорабельных джипов». Его экипаж — 3 человека. Боекомплект — 4 ПТУР.

9М113 способна поражать цели на дальностях от 75 до 4000 м. Средняя скорость полета ракеты составляет 208 м/с. Бронепробиваемость, в зависимости от модификации, может составлять от 600 до 800 мм.

Военнослужащие овладели навыками борьбы с кораблями и судами и имеют опыт применения ПТУР по этим морским целям.

В настоящее время украинские ВМС осуществляют переброску артиллерийских бронированных катеров в район Азовского моря.

Судя по всему, эти боевые плавсредства будут уничтожены, если попытаются вторгнуться в территориальные воды ДНР. Такая же участь ожидает подразделения морской пехоты ВСУ, если они предпримут попытки высадиться на побережье.