Ещё
Противокорабельные УАЗы появились в ДНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Противокорабельные УАЗы появились в ДНР 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Как сообщается в пресс-службе Управления народной милиции, в настоящее время сформированы специальные подразделения высокой мобильности. На их вооружении имеются транспортные средства типа УАЗ-3151, которые известны своей хорошей проходимостью.
Эта техника вооружена противотанковыми управляемыми ракетами второго поколения «Фагот» и «Конкурс». В размещенном в Сети репортаже продемонстрирован один из таких «противокорабельных джипов». Его экипаж — 3 человека. Боекомплект — 4 ПТУР.
9М113 способна поражать цели на дальностях от 75 до 4000 м. Средняя скорость полета ракеты составляет 208 м/с. Бронепробиваемость, в зависимости от модификации, может составлять от 600 до 800 мм.
Военнослужащие овладели навыками борьбы с кораблями и судами и имеют опыт применения ПТУР по этим морским целям.
В настоящее время украинские ВМС осуществляют переброску артиллерийских бронированных катеров в район Азовского моря.
Судя по всему, эти боевые плавсредства будут уничтожены, если попытаются вторгнуться в территориальные воды ДНР. Такая же участь ожидает подразделения морской пехоты ВСУ, если они предпримут попытки высадиться на побережье.
Российская Газета: последние новости
Полет Су-35 на минимальной скорости сняли на видео Самолет из Антальи приземлился в Пулково с 16-часовой задержкой В России появился не имеющий аналога в мире беспилотник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль одобрил желание пустить Навального на отбивную551
Любовница родила Петросяну ребенка64
Поклонскую решили лишить поста267
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко77
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ169
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
02:52
Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
06:53
Золотов вызвал Навального на дуэль
Общество Криминал
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение