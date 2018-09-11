Ещё
AldriMer.no (Норвегия): Завтра начинаются гигантские российские учения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AldriMer.no (Норвегия): Завтра начинаются гигантские российские учения 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Завтра начинаются крупнейшие за почти 40 лет российские военные учения. В учениях «Восток-2014» принимают участие 300 тысяч военнослужащих. Президент России Владимир Путин посетит войска, участвующие в учениях, в нескольких точках. В учениях также задействован российский Северный флот.
Учения «Восток-2018» проводятся с 11 по 15 сентября. Вооруженные силы страны должны продемонстрировать свои мускулы за несколько дней до начала масштабных учений НАТО в Норвегии «Трайдент Джанкчер» (Trident Juncture). И ничего удивительного в решении президента России посетить учения нет.
В учениях участвуют Китай и Монголия
По данным российского информационного бюро ТАСС, первой о том, что Владимир Путин посетит учения, сообщила ежедневная газета «Известия».
ТАСС сообщил, что сначала президент примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а потом посетит войска, задействованные в «Востоке-2018».
«Восток-2018» — учения международные, в которых принимают участие двое из союзников России — Китай и Монголия.
Колоссальные цифры
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил некоторые ключевые цифры учений: около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников. Помимо этого, в «Востоке-2018» примут участие около 80 кораблей и до 36 тысяч танков, бронемашин, бронетранспортеров и прочего транспорта.
Что касается вклада в учения Китая, то гонконгская Саут Чайна Морнинг Пост (South Chna Morning Post) сообщает, что в районе полигона Цугол в Забайкальском регионе в России в учениях примут участие 3,5 тысячи военнослужащих и 30 самолетов.
Было замечено также, что в направлении России двигается железнодорожный состав с китайскими танками и БМП.
ИноСМИ: последние новости
Atlantic Council (США): Забудьте о «Джавелинах». Что нужно Украине, чтобы привлечь внимание Путина ДАН (ДНР): ВСУ подготовили к наступлению на ДНР ударную группировку в 12 тысяч человек — Басурин ABC (Австралия): Россия репетирует глобальную войну и делает Западу раннее предупреждение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль одобрил желание пустить Навального на отбивную548
Поклонскую решили лишить поста263
Любовница родила Петросяну ребенка64
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ193
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко75
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
02:52
Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
06:53
Золотов вызвал Навального на дуэль
Общество Криминал
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение