AldriMer.no (Норвегия): Завтра начинаются гигантские российские учения

Завтра начинаются крупнейшие за почти 40 лет российские военные учения. В учениях «Восток-2014» принимают участие 300 тысяч военнослужащих. Президент России Владимир Путин посетит войска, участвующие в учениях, в нескольких точках. В учениях также задействован российский Северный флот.

Учения «Восток-2018» проводятся с 11 по 15 сентября. Вооруженные силы страны должны продемонстрировать свои мускулы за несколько дней до начала масштабных учений НАТО Норвегии «Трайдент Джанкчер» (Trident Juncture). И ничего удивительного в решении президента России посетить учения нет.

В учениях участвуют Китай и Монголия

По данным российского информационного бюро ТАСС, первой о том, что Владимир Путин посетит учения, сообщила ежедневная газета «Известия»

ТАСС сообщил, что сначала президент примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а потом посетит войска, задействованные в «Востоке-2018».

«Восток-2018» — учения международные, в которых принимают участие двое из союзников России — Китай и Монголия.

Колоссальные цифры

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил некоторые ключевые цифры учений: около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников. Помимо этого, в «Востоке-2018» примут участие около 80 кораблей и до 36 тысяч танков, бронемашин, бронетранспортеров и прочего транспорта.

Что касается вклада в учения Китая, то гонконгская Саут Чайна Морнинг Пост (South Chna Morning Post) сообщает, что в районе полигона Цугол в Забайкальском регионе в России в учениях примут участие 3,5 тысячи военнослужащих и 30 самолетов.

Было замечено также, что в направлении России двигается железнодорожный состав с китайскими танками и БМП.