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Военные инженеры получили госнаграды за выполнение специальных задач в Сирии
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Военные инженеры получили госнаграды за выполнение специальных задач в Сирии 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские военные инженеры из отряда разминирования, выполнявшие очистку сирийских городов от взрывоопасных предметов, получили государственные награды. Как сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ, церемония прошла в Международном противоминном центре Вооруженных сил РФ в подмосковном Нахабино.
"Более 30 военнослужащих были удостоены государственных наград — орденов Мужества, медалей «За отвагу», Суворова и Жукова. Награждение провел начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий", — рассказали в российском военном ведомстве.
Всего за время выполнения гуманитарных операций в Сирии саперы разминировали на территории городов Алеппо, Пальмира и Дейр-эз-Зор более 6,5 тыс. гектаров территории, 1,5 тыс. км дорог, более 17 тыс. зданий и сооружений, обезвредили и уничтожили свыше 105 тысяч взрывоопасных предметов, их которых более 30 тыс. представляли собой самодельные взрывные устройства. Российским инженерам приходилось работать в условиях боевых действий и в сложных климатических условиях.
Всего за выполнение задач в Сирии государственные награды получили более 80 военнослужащих инженерных войск, более 280 военных — ведомственные награды.
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