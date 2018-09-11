Военные инженеры получили госнаграды за выполнение специальных задач в Сирии

МОСКВА , 11 сентября. / ТАСС /. Российские военные инженеры из отряда разминирования, выполнявшие очистку сирийских городов от взрывоопасных предметов, получили государственные награды. Как сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ, церемония прошла в Международном противоминном центре Вооруженных сил РФ в подмосковном Нахабино

"Более 30 военнослужащих были удостоены государственных наград — орденов Мужества, медалей «За отвагу», Суворова и Жукова. Награждение провел начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий ", — рассказали в российском военном ведомстве

Всего за время выполнения гуманитарных операций в Сирии саперы разминировали на территории городов Алеппо, Пальмира и Дейр-эз-Зор более 6,5 тыс. гектаров территории, 1,5 тыс. км дорог, более 17 тыс. зданий и сооружений, обезвредили и уничтожили свыше 105 тысяч взрывоопасных предметов, их которых более 30 тыс. представляли собой самодельные взрывные устройства. Российским инженерам приходилось работать в условиях боевых действий и в сложных климатических условиях.

Всего за выполнение задач в Сирии государственные награды получили более 80 военнослужащих инженерных войск, более 280 военных — ведомственные награды.