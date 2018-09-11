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Новосибирские вертолётчики улетели на крупнейшие за последние 40 лет учения
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Новосибирские вертолётчики улетели на крупнейшие за последние 40 лет учения 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня началась активная фаза крупных военных учений «Восток-2018» — для них вертолёты с новосибирской авиабазы Толмачёво перебросили на восток России.
Информация о переброске вертолётов из-под Новосибирска появилась на сайте Центрального военного округа (ЦВО) днём 11 сентября.
«Тяжёлые многоцелевые транспортные вертолёты Ми-26, многоцелевые ударные вертолёты Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В переброшены из Новосибирской и Свердловской областей на оперативные аэродромы на востоке России для участия в стратегических маневрах войск (сил) «Восток-2018». Ранее на оперативные аэродромы Восточного военного округа уже были перебазированы свыше 30 самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа», — сообщает пресс-служба ЦВО.
Отмечается, что во время учений «Восток-2018» новосибирские лётчики обеспечат воздушную поддержку наземным войскам, а также будут транспортировать разные грузы.
Справка: Учения «Восток-2018» пройдут с 11 по 17 сентября. Руководить манёврами будет Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Учения будут проходить на территории и в морских акваториях Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. К маневрам привлекаются войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации ВКС. В них принимают участие около 300 тысяч человек, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Учения называют крупнейшими в России за последние четыре десятилетия.
Недавно стало известно, что почти четыре сотни новосибирцев ушли служить в армию по контракту в 2018 году.
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