В Минобороны рассказали о системе связи на учениях «Восток-2018»

Всего развернуто и подготовлено к работе свыше 150 полевых узлов связи.

Современную и надежную систему связи развернули военные связисты для обеспечения управления войсками и силами в ходе маневров «Восток-2018».

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России , всего развернуто и подготовлено к работе свыше 150 полевых узлов связи. Стационарные линии связи усилены современными полевыми комплексами и станциями связи. Развернутая система связи протянулась по меридиану от Анадыря до Владивостока на 2800 км и по экватору от Улан-Удэ до Петропавловска-Камчатского на 3500 км, что составляет более 9800 тысяч квадратных километров.

В ходе подготовки к маневрам военными связистами развернуты элементы всех эшелонов объединенной автоматизированной цифровой системы связи Вооруженных Сил — космический, воздушный, наземный и морской, что обеспечивает устойчивое и непрерывное управление всеми группировками войск в любых условиях обстановки.

Применяемые в маневрах радиосредства новейшего поколения обеспечивают надежную помехазащищенную и скрытую радиосвязь общевойсковых соединений при ведении ими высокоманевренных боевых действий, что в свою очередь гарантирует успех в современном вооруженном противостоянии с вероятным противником.

Современные цифровые средства и комплексы связи обеспечивают защищенную видеоконференцсвязь, автоматическую засекреченную телефонную связь, передачу больших объемов информации в реальном масштабе времени и функционирование автоматизированных систем управления.