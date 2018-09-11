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В Минобороны рассказали о системе связи на учениях «Восток-2018»
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В Минобороны рассказали о системе связи на учениях «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Всего развернуто и подготовлено к работе свыше 150 полевых узлов связи.
Современную и надежную систему связи развернули военные связисты для обеспечения управления войсками и силами в ходе маневров «Восток-2018».
Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, всего развернуто и подготовлено к работе свыше 150 полевых узлов связи. Стационарные линии связи усилены современными полевыми комплексами и станциями связи. Развернутая система связи протянулась по меридиану от Анадыря до Владивостока на 2800 км и по экватору от Улан-Удэ до Петропавловска-Камчатского на 3500 км, что составляет более 9800 тысяч квадратных километров.
В ходе подготовки к маневрам военными связистами развернуты элементы всех эшелонов объединенной автоматизированной цифровой системы связи Вооруженных Сил — космический, воздушный, наземный и морской, что обеспечивает устойчивое и непрерывное управление всеми группировками войск в любых условиях обстановки.
Применяемые в маневрах радиосредства новейшего поколения обеспечивают надежную помехазащищенную и скрытую радиосвязь общевойсковых соединений при ведении ими высокоманевренных боевых действий, что в свою очередь гарантирует успех в современном вооруженном противостоянии с вероятным противником.
Современные цифровые средства и комплексы связи обеспечивают защищенную видеоконференцсвязь, автоматическую засекреченную телефонную связь, передачу больших объемов информации в реальном масштабе времени и функционирование автоматизированных систем управления.
Кроме того, в целях организации взаимодействия между Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти военными связистами на Дальнем Востоке России построена цифровая линия связи большой пропускной способности протяженностью более 900 километров. Созданная система в комплексе способна обеспечить потребности в современных услугах связи не только Вооруженных Сил, но и других федеральных органов исполнительной власти в единой системе обороны Российской Федерации.
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