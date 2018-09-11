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В США посмеялись над разгильдяйством российских военных
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В США посмеялись над разгильдяйством российских военных 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американская редакция Business Insider подготовила подборку из нескольких роликов, на которых показаны различные инциденты с российской боевой техникой, прежде всего танками Т-34 и Т-72. Также на видео можно заметить белорусский танк, врезавшийся в столб, и российский корабль, столкнувшийся с мостом.
Подборка Business Insider включает инцидент, произошедший в августе в Курске, когда танк Т-34, перемещаясь на платформу после парада в честь 75-летия победы на Курской дуге, свалился с погрузчика. Выпущенная в 1943 году машина, доставленная из Ленинградской области, возглавляла колонну военной техники.
«Возникает вопрос: что происходит с российскими военными? Плохое обучение? Небрежность? Обилие военных парадов, где возможны аварии и в изобилии присутствую камеры? Чистая случайность? Или все перечисленное сразу?» — задается риторическим вопросом издание.
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