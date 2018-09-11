Более 60 самолетов и вертолетов переброшены из Сибири и Урала на маневры «Восток-2018»

МОСКВА , 11 сентября. / ТАСС /. Более 60 воздушных судов Центрального военного округа перебазированы на Дальний Восток для участия в маневрах «Восток-2018». Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ

"Тяжелые многоцелевые транспортные вертолеты Ми-26, многоцелевые ударные Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В переброшены из Новосибирской и Свердловской областей на оперативные аэродромы на востоке России для участия в стратегических маневрах войск «Восток-2018», — сообщили в российском военном ведомстве.

Летчики обеспечат воздушную поддержку войскам при выполнении задач и транспортировку грузов различного назначения.

"Ранее на оперативные аэродромы Восточного военного округа уже были перебазированы свыше 30 самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа", — напомнили в Минобороны.

С 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2018 год под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры «Восток-2018».

В них принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.