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Более 60 самолетов и вертолетов переброшены из Сибири и Урала на маневры «Восток-2018»
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Более 60 самолетов и вертолетов переброшены из Сибири и Урала на маневры «Восток-2018» 

ТАСС + ещё 7 5 часов назад
Фото: Аргументы Недели
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 60 воздушных судов Центрального военного округа перебазированы на Дальний Восток для участия в маневрах «Восток-2018». Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Тяжелые многоцелевые транспортные вертолеты Ми-26, многоцелевые ударные Ми-24 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ-В переброшены из Новосибирской и Свердловской областей на оперативные аэродромы на востоке России для участия в стратегических маневрах войск «Восток-2018», — сообщили в российском военном ведомстве.
Летчики обеспечат воздушную поддержку войскам при выполнении задач и транспортировку грузов различного назначения.
"Ранее на оперативные аэродромы Восточного военного округа уже были перебазированы свыше 30 самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа", — напомнили в Минобороны.
С 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2018 год под руководством министра обороны генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры «Восток-2018».
В них принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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