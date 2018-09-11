В российский отряд космонавтов вернутся военные

«Впервые за много лет военнослужащих будем не увольнять, а на основании приказа президента назначать на воинские должности», — отметил он.

Всего в отряде смогут находиться до десяти военнослужащих. В нынешнем наборе, завершившемся летом 2018 года, таких людей четверо.

Решение принято с целью привлечь к полетам на орбиту военных летчиков за счет сохранения за ними льгот и выслуги лет. В настоящее время в ЦПК ожидают приказа о прикомандировании уже отобранных кандидатов.