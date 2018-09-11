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В российский отряд космонавтов вернутся военные
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В российский отряд космонавтов вернутся военные 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Действующие военные вернутся в состав российского отряда космонавтов, рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
«Впервые за много лет военнослужащих будем не увольнять, а на основании приказа президента назначать на воинские должности», — отметил он.
Всего в отряде смогут находиться до десяти военнослужащих. В нынешнем наборе, завершившемся летом 2018 года, таких людей четверо.
Решение принято с целью привлечь к полетам на орбиту военных летчиков за счет сохранения за ними льгот и выслуги лет. В настоящее время в ЦПК ожидают приказа о прикомандировании уже отобранных кандидатов.
Центр стал гражданской организацией с 2012 года, когда был переведен из состава Военно-воздушных сил Минобороны в «Роскосмос».
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