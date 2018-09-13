В рамках маневров «Восток-2018» подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удар по важным объектам условного противника

Расчеты ОТРК «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-1», «Ураган», «Град», САУ «Мста-С», «Мста-Б», «Гиацинт», «Акация» и артиллерийских орудий учились уничтожать живую силу, бронированные цели и позиции.

Сегодня в ходе розыгрыша практических действий войск основного этапа маневров войск (сил) «Восток-2018» на полигоне Цугол ракетные соединения Восточного военного округа выполнили пуск двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по критически важным объектам условного противника.

Одновременно с пусками ракетных комплексов огневой налет по живой силе, бронированным целям и позициям противника выполнили расчеты установок реактивных систем залпового огня «Торнадо-1», «Ураган», «Град», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Мста-Б», «Гиацинт», «Акация» и артиллерийских орудий.

Всего в нанесении массированного огневого удара было задействовано 2 пусковые установки «Искандер-М», 52 реактивные системы залпового огня и 72 орудия ствольной артиллерии. Поражение целей фиксировалось средствами объективного контроля с использованием авиационного комплекса «Клевер», самолетами-разведчиками Су-24МР, беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», оснащенными современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных. Видеосигнал с аппаратов-разведчиков в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления, с которого осуществлялось общее руководство ракетными пусками и стрельбами.

По результатам огневого удара был нанесен значительный урон живой силе, огневым средствам и объектам системы управления условного противника.

На этапе подготовки к маневрам стартовые, реактивные и артиллерийские подразделения ОТРК «Искандер-М» и РСЗО «Ураган» и «Град», а также САУ «Мста-С» и «Мста-Б» совершили марш в назначенные районы и выполнили мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем. Командиры подразделений приняли решение на нанесение ракетного удара и ведение огня с проведением последующего маневра. Также на данном этапе было спланировано и организовано всестороннее обеспечение боевых действий.