На параде в рамках маневров «Восток-2018» показали ОТРК «Искандер-М»

На прошедшем в рамках учений «Восток-2018» параде был показан оперативно-тактический комплекс «Искандер».

Перед зрителями прошли расчеты 3 ракетной бригады. Возглавлял колонну командир батареи капитан Владислав Колос.

В 2017 году после прохождения переподготовки на полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония вручения бригадного комплекта «Искандер-М» личному составу бригады.

«Искандер-М» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Обе ракеты могут иметь как обычную, так и ядерную боеголовку мощностью до 50 килотонн. Масса боевой части — около 480 килограмм.

В маневрах «Восток-2018, которые проводятся на 18 полигонах Восточного военного округа задействовано около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин.