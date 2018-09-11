На маневрах «Восток-2018» военные инженеры используют современные пневмомакеты боевой техники

Среди ложных образцов вооружения и военной техники, развертываемых на полигонах Восточного военного округа, — пневмокомплекты танков БМП различных модификаций, ЗРК «Бук-М2», ОТРК «Искандер», ЗРС С-300.

В целях дезориентации разведки условного противника в ходе маневров «Восток-2018» военные инженеры используют современные средства имитации и маскировки вооружений.

На всех полигонах Восточного военного округа инженерными подразделениями осуществляются практические действия по развертыванию ложных образцов вооружения и военной техники из пневмокомплектов танков и боевых машин пехоты различных модификаций, зенитного ракетного комплекса «Бук-М2», ракетного комплекса «Искандер», зенитной ракетной системы С-300 и другого вооружения и техники.

Также в ходе учений военные инженеры возводят фортификационные сооружения и применяют различные виды маскировки. Укрытия создаются с применением современных способов их монтажа на базе элементов габионных конструкций.