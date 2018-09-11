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На маневрах «Восток-2018» военные инженеры используют современные пневмомакеты боевой техники
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На маневрах «Восток-2018» военные инженеры используют современные пневмомакеты боевой техники 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди ложных образцов вооружения и военной техники, развертываемых на полигонах Восточного военного округа, — пневмокомплекты танков БМП различных модификаций, ЗРК «Бук-М2», ОТРК «Искандер», ЗРС С-300.
В целях дезориентации разведки условного противника в ходе маневров «Восток-2018» военные инженеры используют современные средства имитации и маскировки вооружений.
На всех полигонах Восточного военного округа инженерными подразделениями осуществляются практические действия по развертыванию ложных образцов вооружения и военной техники из пневмокомплектов танков и боевых машин пехоты различных модификаций, зенитного ракетного комплекса «Бук-М2», ракетного комплекса «Искандер», зенитной ракетной системы С-300 и другого вооружения и техники.
Также в ходе учений военные инженеры возводят фортификационные сооружения и применяют различные виды маскировки. Укрытия создаются с применением современных способов их монтажа на базе элементов габионных конструкций.
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