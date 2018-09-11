Российские военные усиливают защиту Арктики ракетными комплексами «Бастион»

«Батарея береговых ракетных комплексов «Бастион» до конца года приступит к боевой службе на острове Котельный», — отмечает газета.

По данным «Известий», «Бастионы» заменят устаревшие комплексы «Рубеж». «С таким усилением тактическая группа Северного флота на Новосибирских островах сможет эффективно контролировать и защищать Северный морской путь», — сообщила газета.

Отмечается, что батарея на острове Котельный — не первое подразделение с «Бастионами», находящееся в распоряжении арктического командования. Ранее такие комплексы заступили на боевое дежурство в составе береговой ракетно-артиллерийской бригады в Мурманской области.

«Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс».

Комплексы «Бастион» развернуты на всех флотах ВМФ России, в том числе на Курилах. Ожидается, что в период до 2021 года российская армия ежегодно будет получать по четыре комплекса.