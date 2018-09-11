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Японцы пытаются создать многоразовый космический корабль
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Японцы пытаются создать многоразовый космический корабль 

Реальный мир космоса 25 минут назад
Фото: Реальный мир космоса
Ещё несколько десятилетий назад о таком направлении, как космический туризм никто не говорил. В настоящий же момент это словосочетание ассоциируется с несколькими топовыми компаниями мира, в частности SpaceX и Virgin Galactic. После постепенного покорения космоса энтузиасты решили, что на полётах в неизведанные дали можно неплохо заработать, после чего массово начали разрабатывать проекты по созданию космических кораблей, которые могут неоднократно выходить на орбиту и давать возможность туристам наслаждаться красотами космоса.
Одной из самых успешных в данном направлении по праву считается японская компания PD AeroSpace. По словам экспертов организации, уже в скором времени компания сможет представить общественности специальный транспорт, который будет предназначен для коммерческих полётов в космос и даже для осуществления межконтинентальных перевозок и орбитальных рейсов. Разрабатываемые аппараты должны выйти на суборбитальную высоту уже через четыре года.
Пока что японцы работают над созданием облегченной версии беспилотника, на котором будут проводиться первые испытания. В рамках теста аппарат поднимется на высоту около ста километров. Именно на этой высоте находится условная граница между атмосферой нашей планеты и космосом. Сколько именно пассажиров этот аппарат сможет поместить на своём борту — пока остаётся в тайне.
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