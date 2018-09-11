«Шторм-2018»: силовики дадут отпор «террористам» на Южном Урале 

В Челябинске сегодня стартуют масштабные антитеррористические учения, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
В маневрах под названием «Шторм» задействованы все силовые структуры. Они отработают слаженность работы в ликвидации угроз безопасности населению от действий террористов. Учения будут проходить четыре дня.
К участию в маневрах привлечены сотрудники ФСБ, полиция, пограничники, Росгвардия, следственный комитет, авиаторы, МЧС и ГУФСИН. а также сотрудники южноуральских предприятий Росатома (Приборостроительного завода, РФЯЦ — ВНИИТФ
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