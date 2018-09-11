«Шторм-2018»: силовики дадут отпор «террористам» на Южном Урале

Челябинске сегодня стартуют масштабные антитеррористические учения, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ

В маневрах под названием «Шторм» задействованы все силовые структуры. Они отработают слаженность работы в ликвидации угроз безопасности населению от действий террористов. Учения будут проходить четыре дня.

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