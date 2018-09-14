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Россия применила «ракеты-невидимки» на учениях «Восток-2018»
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Россия применила «ракеты-невидимки» на учениях «Восток-2018» 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет.
Во время маневров «Восток-2018» на полигоне «Телемба» в Бурятии российские военные применили «ракеты-невидимки», превосходящие по характеристикам известные зарубежные аналоги. Об этом рассказал начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.
По словам военного, командование приняло решение усложнить задачу на учениях, и не стало ограничиваться обычными учебными ракетами. В ходе условного массированного удара российским вооруженным силам предстояло сбить специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, способных огибать рельеф, имитаторы баллистических боеголовок, а также мишени-имитаторы ракет с использованием технологии «стелс».
Тихонов также уточнил, что при этом не было полной уверенности в том, что военные справятся с поставленной задачей.
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