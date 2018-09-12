Активная фаза маневров «Восток — 2018» прошла в среду на полигоне Телемба в Бурятии. За учениями наблюдали больше сотни журналистов из России, Китая, Монголии и Соединённых Штатов Америки, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на службу новостей «Радио Сибирь».
В четверг на полигоне Цугол в Забайкальском крае состоится основной розыгрыш маневров, в нем примет участие воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек. Пока неизвестно, смогут ли попасть на Цугол журналисты.
Напомним, масштабные общевойсковые учения ВС РФ «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября. К учениям привлечены около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, около 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин.
Корреспондент «Радио Сибирь Чита» Владимир Свечников передает подробности сегодняшних учений с полигона Телемба.