Ушаков: Ким Чен Ын не посетит учения «Восток-2018»

"Нет, я не слышал об этом, нет", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможном приезде лидера КНДР на учения.

Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также в прилегающих акваториях Тихого океана. В «Восток-2018» принимают участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Также в маневрах примут участие воинские формирования Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии.