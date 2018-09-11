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Ушаков: Ким Чен Ын не посетит учения «Восток-2018»
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Ушаков: Ким Чен Ын не посетит учения «Восток-2018» 

ТАСС + ещё 8 32 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын не посетит учения «Восток-2018». Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нет, я не слышал об этом, нет", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможном приезде лидера КНДР на учения.
Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также в прилегающих акваториях Тихого океана. В «Восток-2018» принимают участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Также в маневрах примут участие воинские формирования Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии.
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