Спецназовцы уничтожили «бандитов» под Самарой: видео

Самарской области прошли учения военнослужащих соединения специального назначения ЦВО.

Учения военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа проходят под Самарой

Согласно замыслу мероприятия, спецназовцы округа совершили 60-ти километровый марш на полигон и обнаружили там крупное бандформирование.

Скоординировав действия, разведчики вскрыли систему охраны, уничтожили командный пункт условного врага и захватили станцию спутниковой связи. При отходе спецназовцы устроили засаду и уничтожили боевиков, которые пытались их преследовать.