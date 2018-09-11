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Спецназовцы уничтожили «бандитов» под Самарой: видео
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Спецназовцы уничтожили «бандитов» под Самарой: видео 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Самарской области прошли учения военнослужащих соединения специального назначения ЦВО.
Учения военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа проходят под Самарой.
Согласно замыслу мероприятия, спецназовцы округа совершили 60-ти километровый марш на полигон и обнаружили там крупное бандформирование.
Скоординировав действия, разведчики вскрыли систему охраны, уничтожили командный пункт условного врага и захватили станцию спутниковой связи. При отходе спецназовцы устроили засаду и уничтожили боевиков, которые пытались их преследовать.
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