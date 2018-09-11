В Севастополе состоялось торжественное открытие Чемпионата ВМФ по гребле на ялах на приз главкома ВМФ 

В соревнованиях принимают участие 30 команд, в том числе от всех флотов и Каспийской флотилии, военно-морских училищ, а также от военных округов.
В акватории Севастопольской бухты состоялось открытие Чемпионата Военно-Морского Флота по гребле на шестивёсельных ялах на приз главнокомандующего ВМФ.
В соревнованиях принимают участие 30 команд, в том числе команды от всех флотов и Каспийской флотилии, военно-морских училищ, а также от военных округов. Каждая команда состоит из шести гребцов и одного рулевого.
Старт для команд будет дан в Севастопольской бухте в районе памятника Затопленным кораблям Севастополя, а финишировать спортсмены будут на траверзе яхт-клуба спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА. Общая дистанция гонки составляет 1 километр.
Турнир продлится до 21 сентября.
Одними из организаторов шлюпочной гонки на шестивёсельных ялах по традиции стали отдел по физической подготовке Черноморского флота и яхт-клуб спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА.