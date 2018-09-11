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В России начались крупнейшие за 40 лет военные учения
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В России начались крупнейшие за 40 лет военные учения 

Sputnik Южная Осетия 44 минуты назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 11 сен — Sputnik. В России стартуют самые масштабные учения «Восток-2018», в которых принимают участие триста тысяч военнослужащих, тридцать шесть тысяч танков, бронетранспортеров и БМП, более тысячи самолетов и вертолетов и почти сотня кораблей. В последний раз подобные учения проводились в СССР около сорока лет назад, сообщает РИА Новости.
В течение недели в ходе двусторонних маневров войска отработают нанесение массированных авиаударов, борьбу с крылатыми ракетами, высадку морского и воздушного десантов и действия мобильных групп в глубоком тылу противника. Участие в учениях примут также воинские формирования Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии, которые действуют в единых боевых порядках с российскими военнослужащими.
Отмечается, что генштабом будут максимально усложняться задачи участникам, чтобы отработать быстроту действий в постоянно меняющейся обстановке, принимать оперативные и нестандартные решения. Также планируется широкое применение робототехники и беспилотных летательных аппаратов.
По данным Минобороны, в маневрах «Восток-2018» участвуют почти все имеющиеся в арсенале российской армии образцы вооружения и военной техники. Кроме того, учения проводятся под наблюдением иностранных военных атташе, то есть полностью прозрачны.
Учебные боевые действия развернуты на девяти полигонах, в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.
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