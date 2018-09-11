Современные пневмомакеты боевой техники используют на маневрах «Восток-2018»

Военные инженеры в ходе учений применяют современные средства имитации и маскировки вооружений.

Военные инженеры в ходе маневров «Восток-2018» используют современные средства имитации и маскировки вооружений. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Кроме того, на всех полигонах ВВО военными инженерами осуществляются развертываются пневмокоплекты танков и БМП различных модификаций, ЗРК «Бук-М2», ракетного комплекса «Искандер», зенитной ракетной системы С-300, а также другого вооружения и техники. Делаться это будет в целях дезориентации разведки условного противника.

Также в ходе учений подразделения инженерных войск возводят фортификационные сооружения и будут применять различные виды маскировки, созданные с применением самых современных способов их монтажа.

Крупнейшие в новейшей истории России маневры «Восток-2018» пройдут в период с 11 по 17 сентября 2018 года на территории и в морских акваториях Восточного военного округа. Всего в учениях задействованы около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч различной техники, а также около 80 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского и Северного флотов.